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Молодые вратари Динамо Руслан Нещерет и Шахтера Анатолий Трубин попали в компанию Мануэля Нойера и Марк-Андре тер Штегена.

УЕФА выбрал сэйвы на групповой стадии ЛЧ-2020/21, среди которых болельщики смогут определить лучший в официальных Твиттере и Инстаграм Европейского футбольного союза.

Среди этих шедевров вратарского мастерства нашлось место подвигам двух голкиперов молодежной сборной Украины Руслана Нещерета из Динамо и Анатолия Трубина из Шахтера.

Первый попал в список благодаря отраженному штрафному в исполнении Лионеля Месси в матче против Барселоны, а второй отразил удар Ромелу Лукаку в поединке с Интером.

Учитывая, что кроме украинских "звездочек" в этот список попали такие "монстры", как Мануэль Нойер из Баварии, Давид Де Хеа из Манчестер Юнайтед и Марк-Андре тер Штеген из Барселоны, а также Янн Зоммер (Боруссия М), Эдуар Менди (Челси), Питер Гулачи (РБ Лейпциг) и Куивин Келлехер (Ливерпуль), то этот успех еще более ценен.