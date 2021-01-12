Украина

Защитник Динамо Денис Попов поделился впечатлениями о первых днях после отпуска.

Денис Попов во время каникул старался поддерживать форму, но признался, что порой позволял себе "согрешить".

"У меня был активный отдых, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Тренировался понемногу, хотя 31 декабря и 1 января устроил себе "разгрузочные дни", чтобы никуда не спешить".

"Новогодние праздники провел с друзьями и семьей. В это время существенно поменялся рацион, ведь обычно я питался на базе, а в отпуске — в основном у родителей. Мог позволить себе немного "согрешить" и расслабиться. В целом же свое здоровье надо беречь, а с врачами дружить".

Также Денис оценил 2020 год и поделился планами на 2021-й.

"Нам надо стремиться к победе в каждом матче, демонстрировать игру, которая бы нравилась болельщикам. Но главное — это результат. Каких-то целей мы достигли, теперь перед нами стоят новые. Для меня самый важный матч — это ближайший. В данном случае — против Олимпика. А уже потом начну думать о Брюгге".

Ранее воспоминаниями о 2020-м и планами на 2021 год поделился Беньямин Вербич.

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