Кипер рассказал о сборах команды.
АНАТОЛИЙ ТРУБИН, ФОТО ШАХТЕР
15 января 2021, 13:53
Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал свой отпуск и начало зимних сборов "горняков".
"На отдых ехал, думал, отдохну, но не получилось, поскольку тренировался. В первую очередь сейчас нужно восстановить физические кондиции, наладить игровые связи.
Для меня особо не привычно так, как на сборы выезжают за месяц-полтора. Но такой подход у тренера. В прошлом году все было хорошо, поэтому проблем никаких не будет", — сказал Трубин в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что Шахтер с 17 по 26 января проведет первый зимний сбор в Анталье. На этом этапе подготовки у клуба запланированы четыре контрольных поединка.
Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин стал самым дорогим украинским вратарем по версии Transfermarkt.