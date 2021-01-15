Украина

Кипер рассказал о сборах команды.

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал свой отпуск и начало зимних сборов "горняков".

"На отдых ехал, думал, отдохну, но не получилось, поскольку тренировался. В первую очередь сейчас нужно восстановить физические кондиции, наладить игровые связи.

Для меня особо не привычно так, как на сборы выезжают за месяц-полтора. Но такой подход у тренера. В прошлом году все было хорошо, поэтому проблем никаких не будет", — сказал Трубин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что Шахтер с 17 по 26 января проведет первый зимний сбор в Анталье. На этом этапе подготовки у клуба запланированы четыре контрольных поединка.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин стал самым дорогим украинским вратарем по версии Transfermarkt.