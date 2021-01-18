Украина

Football.ua рассказывает о планах подготовки, сборах и спаррингах команд Премьер-лиги.

Все 14 команд украинской Премьер-лиги завершили зимние каникулы и приступили к подготовке к весенней части сезона-2020/21. Но если некоторые из них работают вторую неделю и успели провести первые контрольные матчи, то другие только собираются начать серьезную работу.

Динамо

Лидер чемпионата вышел из отпуска 10 января, правда, в этот день футболисты, тренеры и персонал команды лишь сдали тесты на коронавирус, а получив отрицательные результаты, прошли медицинское обследование и начали работу.

Киевляне запланировали два сбора: первый с 13 по 25 января в ОАЭ, а второй в Турции с 29 января по 8 февраля. В Эмиратах вице-чемпион Украины проведет спарринги с Легией (18 января, прямая трансляция начнется в 15:00 по киевскому времени), Шахтером Солигорск (21 января, 15:00) и представителем местной лиги Аджаманом (22 января, 16:15). В Турции Динамо сыграет с Лудогорцем (30 января) и, возможно, договорится о других контрольных матчах.

Занятия команда Мирчи Луческу проводит в основном с мячами, однако, по словам футболистов, это никак не влияет на снижение нагрузки.

Шахтер

Чемпион Украины последним из всех команд УПЛ вышел из отпуска и только 17 января прибыл на первый сбор в Турцию, который продлится по 26 января. Второй сбор также запланирован в Турции (29 января — 5 февраля).

На первом сборе "горняки" сыграют с Лехом (21 января), Лудогорцем (23 января), Марибором (25 января) и словацким Слованом (26 января). План товарищеских матчей на втором сборе уточняется.

Пока же игроки Шахтера с энтузиазмом проводят первые занятия в новом году, готовясь к защите чемпионского титула и успешному выступлению в других турнирах.

Десна

Занимающая после осенней части чемпионата третье место Десна вышла из отпуска 10 января, и почти две недели запланировала работать в Чернигове, где должна сыграть один-два спарринга, а 22 января отправится в Турцию, где и пробудет до старта весенней части первенства УПЛ.

Заря

Бронзовый призер минувшего чемпионата завершил каникулы 5 января, а 7 января Заря уже прибыла в Турцию, где пробудет ровно месяц — до 7 февраля.

Команда Виктора Скрипника уже провела два спарринга: сыграла вничью с Ракувом (2:2) и уступила Пясту (1:2). Один из пользователей Football.ua пошутил, что "После двух туров чемпионата Польши Заря набрала 1 очко", однако следующий спарринг луганчане проведут с соперником не из Польши, а из Сербии — Войводиной (19 января, 16:00).

Против представителей балканских стран пройдут и еще два контрольных матча Зари: сербского Вождоваца (20 января) и Шкендии из Северной Македонии (25 января). В планах Виктора Скрипника и его подопечных еще три спарринга, но соперники пока не известны.

Ворскла

Главная сенсация осенней части чемпионата, Ворскла, с 6 по 11 января работала в Полтаве, а с 12 января по 6 февраля будет тренироваться в Турции. Список возможных спарринг-партнеров уточняется.

Колос

Самый успешный новичок УПЛ сезона-2019/20 вышел из отпуска 10 января, а 12-го прибыл в Турцию, где будет находиться до 6 февраля.

Коваливцы уже провели первый контрольный поединок, в котором минимально обыграли сербский Пролетер (1:0). Следующим соперников Колоса станет Силекс из Северной Македонии, с которым команда Руслана Костышина встретится 23 января.

До окончания сборов Колос планирует провести еще пять товарищеских матчей с соперниками из Польши, Сербии и Беларуси.

Олимпик

"Олимпийцы" начали подготовку к весенней части сезона в Счастливом 11 января, а 15-го отправились в Турцию, где пробудут до 5 февраля.

У команды Игоря Климовского запланировано 6 спаррингов: Шленск (19 января), польский ТСЦ (23 января), Спартак Суботица (24 января) и Будучность (4 февраля) уже известны, а соперники на 29 и 30 января уточняются.

Александрия

Не особо радовавшая своих поклонников в первой части сезона Александрия завершила первый втягивающий сбор, проходивший с 9 по 18 января дома, а 21 января вылетит в Турцию, где будет набирать боевую форму до 11 февраля с небольшим перерывом.

На первом турецком этапе подопечные Владимира Шарана встретятся с командой Македония ГП (24 января) и тремя представителями Болгарии ЦСКА (26 января), Славией и Ардой (оба — 29 января).

На вторую часть турецких сборов есть договоренность о встрече с Кайратом. Остальные соперники уточняются.

Мариуполь

Азовцы раньше всех завершили зимние каникулы — 4 января. При этом, как и Заря, Мариуполь успел провести два контрольным поединка, и тоже, как и луганчане, проиграли и сыграли вничью.

Словану Либерец команда Остапа Маркевича уступила со счетом 1:3, а матч с Ракувом завершился уже традиционным результатом для встреч украинских команд с этим польским соперником — 2:2.

21 января в 15:00 по киевскому времени Мариуполь сыграет с Кызылжаром, а 28 января планируется встреча с Пролетером. В Турции команда пробудет до 7 февраля и проведет еще несколько спаррингов.

Ингулец

Подтвердивший свою репутацию неуступчивого соперника, заработанную во встречах с командами из УПЛ еще во время выступлений в Первой лиге, Ингулец готовится закрепиться в элите и упорно работает на зимних сборах.

С 10 по 18 января петровцы втягивались в рабочий ритм дома, а с 19 января по 11 февраля продолжат подготовку в Турции, где запланировал 6 товарищеских матчей.

Минай

Закарпатцы запланировали обширную зимнюю программу. Первую часть сборов Минай проведет дома (с 12 по 21 января), где уже успел уступить Кишварде из соседней Венгрии в дебютном матче за клуб Артема Милевского (0:1) и сыграет с Дебреценом 20 января.

С 23 января по 6 февраля Минай будет находиться в Турции, где встретится с Арберией из Косово (26 января), сербским Радом (28 января), Рухом Брест (31 января), Актобе (2 февраля), Македонией ГП (3 февраля) и земляками из Вереса (5 февраля).

Рух

Львовяне после недельного втягивающего сбора на родине 20 января отправятся в Турцию, где будут находиться до 6 февраля. На зарубежном сборе Рух сыграет с Кызылжаром (24 января), Радником (27 января), Партизаном (28 января), Радом (31 января) и "одноклубниками" из Беларуси — Рухом из Бреста (4 февраля).

На львовском этапе сборов, посвященном в основном физической подготовке, "желто-черные" провели лишь двусторонку, условно разделившись на "молодых" и "стариков". Молодость победила опыт — 2:0.

Львов

ПФК Львов решил разбить сборы на 3 этапа: первый во Львове (9-14 января), второй в Мукачево (15-22 января), а третий — в Турции (24 января — 6 февраля).

На заключительном этапе запланировано 5 спаррингов: Академия Пандева (28 января), Шкупи (31 января), Верес (3 февраля) и Валмиера (6 февраля). Еще один соперник и дата матча уточняются.

Днепр-1

"Спортклубовцы", в минувшем сезоне боровшиеся за путевку в Лигу Европы, нынче занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ. Чтобы доказать, что сей факт — лишь досадное и временное недоразумение, днепряне запланировали два сбора в Турции с 14 по 27 января и с 31 января по 11 февраля.

За это время команда планирует провести 6 контрольных матчей, в которых соперниками станут Спартак Суботица (21 января), Чукарички (25 января), Силекс (26 января), Будучность (3 февраля), Зета (7 февраля) и Локомотив Тбилиси (7 февраля).

Football.ua будет отслеживать ход сборов украинских клубов и постарается оперативно сообщать о результатах контрольных матчей и изменениях в планах команд.