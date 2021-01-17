Киевляне продолжают тренировки на сборах.
ФК Динамо
17 января 2021, 22:53
Киевское Динамо продолжает тренировки на сборах в ОАЭ и готовится к первому товарищескому матчу.
Соперником "бело-синих" станет польская Легия. Игра состоится 18-го января.
Накануне матча киевский клуб провел вечернюю тренировку, которая была посвящена в основном тактическим моментам.
Отметим, что основной хавбек Динамо Николай Шапаренко уже получил повреждение на сборах.
К слову, матч Динамо Киев — Шахтер Солигорск находится под угрозой срыва по политическим причинам.