Украина

Нападающий ужгородского клуба поделился мыслями о своей команде.

Нападающий Миная Артем Милевский поделился подробностями адаптации в украинском клубе.

"Тренировались в Ужгороде в снегу, было очень холодно. Я познакомился с командой, ездили в Венгрию сыграть против моей бывшей команды Кишварда. Пока прохожу адаптацию в команде.

Думаю, в Турции погода нам позволит работать полноценно. Нам нужно больше думать на футбольном поле, а не бегать просто так. Уверен, что физически команда будет готова. Теперь нужно добавить мышления – больше умных действий на поле.

С Кобиным и Кополовцом общаемся, вспоминаем разные моменты. А так все, в основном, молодые, со всеми общаюсь. Нуриев – это сынок мой. Он меня называет Владимирович, а я его – сынок. Считаю, что если он будет работать, то у него все получится и он сможет стать хорошим футболистом", – приводит слова Милевского Футбол 1/2/3.

Ранее Артем Милевский поделился впечатлениями о первых тренировках в составе Миная и рассказал о том, как встретил день рождения в расположении команды.