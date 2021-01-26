Украина

Функционер вспомнил о своих первых днях на посту президента киевского клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как решился взяться за руководство киевским клубом. По словам 62-летнего функционера, полностью погрузиться в футбольную деятельность ему помогло знакомство с легендарным наставником "бело-синих" Валерием Лобановским.

"Изначально я всячески сопротивлялся возглавить Динамо, потому что знал, какая это ответственность. Это не менее ответственно, чем быть одним из 450 депутатов. Если бы какой-то клуб пришлось поднимать с низов, не получилось – ну и не получилось, но Динамо – легендарный клуб, визитная карточка Украины. От этого клуба и по сей день требуют только побед".

"Это было очень тяжелое решение. Когда мой брат пошел в политику, в парламент, он на тот момент был президентом клуба. Он сказал мне: "Слушай, если не ты, то кто?" Мы за это взялись. Мы в свое время просто спасли Динамо, которого уже не было бы. Говорю с полной ответственностью".

"Нет, может, и существовало бы Динамо. Может, пришли бы другие люди, но на тот момент Динамо фактически не было, в каком состоянии была база. Ко мне приезжал Йожеф Сабо, какие бы у меня ни были с ним отношения, но он стоял у истоков. Он приезжал и просил, чтобы я дал на воду деньги для коммерческих целей, для футболистов".

"У меня была интересная работа, я занимался бизнесом. Брат принял решение, правильное или нет, пойти в политику. Потихоньку он сказал, чтобы я стал контролировать, смотрел. Я втянулся по одной причине – в 1996-м пришел Лобановский. Если бы не Лобановский, я был бы рядом, помогал финансировать команду, но не бросил бы все и не поглотился бы в это дело полностью", — заявил Игорь Суркис в интервью программе "В гостях у Гордона".

Напомним, ранее Игорь Суркис рассказал, что может заставить его уйти с поста президента киевского Динамо.

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