Украина

Футболист откровенно рассказал об алкоголе в его жизни.

Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное".

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"Никто же не говорит совсем не пить. Можно бокал вина, бокал пива. И я могу себе это позволить, не отрицаю. Не говорю, что я ангел. Конечно, если тебе позволяет здоровье, то хоть на голове стой. Если это не мешает", — сказал Селезнев в программе ОТДУШИВДУШУ.

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