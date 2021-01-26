Футболист откровенно рассказал об алкоголе в его жизни.
ЕВГЕНИЙ СЕЛЕЗНЕВ, ФОТО КОЛОС
26 января 2021, 20:43
Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к алкоголю.
"Сколько было выпито за карьеру? Люди столько борща, наверное, не съели. На самом деле, это очень плохо и я не хвастаюсь этим. В молодости были дурость, глупость, я прошел через это все. Не хочу, чтобы другие допускали подобное".
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"Никто же не говорит совсем не пить. Можно бокал вина, бокал пива. И я могу себе это позволить, не отрицаю. Не говорю, что я ангел. Конечно, если тебе позволяет здоровье, то хоть на голове стой. Если это не мешает", — сказал Селезнев в программе ОТДУШИВДУШУ.
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