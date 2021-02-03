Украина

Забавный эпизод произошел в контрольном матче на сборах в Турции.

В настоящее время идет второй тайм в контрольном матче между Шахтером и Мариуполем на сборах в Турции, в котором "горняки" уступают со счетом 1:2.

В этой встрече произошел довольно забавный момент. Новичок Мариуполя Кирилл Меличенко играет в футболке бывшего игрока "азовцев" Ильи Путри, который покинул команду Остапа Маркевича еще в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Владислав Вакула покинул Десну и вернулся в Мариуполь.