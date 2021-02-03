Украина

Стал известен стартовый состав Шахтера на контрольную игру против словацкого клуба.

Сегодня, 3 февраля, донецкий Шахтер проведет свой второй контрольный матч за день в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции.

Утром "горняки" сыграли против команды УПЛ — Мариуполя, встреча с которым завершилась ничьей (2:2).

На этот раз соперником команды Луиша Каштру будет Слован из Братиславы и уже стал известен стартовый состав дончан.

Шахтёр: Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.

Запасные: Гриценко. Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.

Матч Шахтер — Слован начнется в 16:00 по киевскому времени. Следить за его трансляцией можно на официальном клубном канале "горняков".