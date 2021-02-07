Украина

Днепряне подходят к завершению предсезонной подготовки.

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции СК Днепр-1 проведет очередной контрольный матч.

Соперником команды Игора Йовичевича будет узбекистанский Локомотив из Ташкента.

Матч пройдет 7 февраля в 10:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:

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