Украина

Наставник закарпатского Миная пролил свет на возможный переход в его команду опытного украинского форварда.

Период зимней паузы в украинском футболе ознаменовался скандальной ситуацией с отчислением нападающего ковалевского Колоса Евгения Селезнева, после публикации сообщения о котором, появилось множество домыслов относительно истинных причин такого решения клуба.

"Колоски" лишь подтвердили, что игрок покинул команду, однако дополнительной информации по этому происшествию так и не предоставили. Сам игрок и его наставник — Руслан Костышин, отреагировали по-разному, однако даже совместными усилиями не смогли пролить больше света на неоднозначную ситуацию.

У Селезнева в итоге появились как явные критики, так и готовые подставить плечо тренеры других команд-участниц УПЛ. В частности, Василий Кобин, наставник закарпатского Миная, не стал скрывать факта тесных дружеских отношений с футболистом, заявив в интервью программе "Вмикай підігрів", что раздумывал над возможным приглашением игрока в обойму своей команды.

"Контакт с Селезневым? Не секрет, что мы с ним друзья и много общаемся. Я с ним говорил после того инцидента, потом говорили о футболе. Не могу сказать, что мы его приглашали.

Он сказал, что хотел бы попробовать у нас. Но у нас четыре нападающих, и я ему объяснил, что, если бы это случилось раньше, я бы дал ему шанс, ведь знаю его качества. Но у нас полный заявочный список и мы не можем брать лишних игроков", — окончательно развеял слухи украинский специалист.

Уже в скором времени закарпатскому Минаю предстоит вернуться к проведению официальных поединков домашним матчем украинской Премьер-лиги против ПФК Львов, запланированным на 13 февраля.