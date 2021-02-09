Украина

Закрылась еще одна возможная опция для продолжения карьеры опытного футболиста в УПЛ.

Вслед за наставником закарпатского Миная Василием Кобиным, журналисты программы "Вмикай підігрів" спросили у президента львовского Руха Григория Козловского его мнения о возможном трансфере досрочно завершившего отношения с ковалевским Колосом Евгения Селезнева в стан "желто-черных".

"Появляется какая-то информация, люди что-то себе придумывают... Неприятно, не вижу никаких основания так заявлять. Мы много говорили, почему Селезнев не перешел в Рух летом. У нас есть своя философия, у тренера есть свое видение развития клуба. У нас есть целая плеяда молодых футболистов.

Нападающих у нас сейчас трое, все молодые и перспективные. Их нужно имплементировать в эту историю, развивать их. На опытных футболистов мы не рассчитываем и не будем рассчитывать.

Мы с Евгением постоянно контактируем и дружим. Давать оценку его скандала с Колосом я не буду, это не моя прерогатива. Я ничего не буду комментировать, учитывая мои хорошие отношения как с Андреем Засухой, так и с Евгением Селезневым. Будет ли он играть в УПЛ? Очень этого хочется.

У него есть мечта побить бомбардирский рекорд УПЛ. Он об этом думает года три точно. Мне как президенту конечно хочется иметь такого игрока. Но наш клуб уже прошел период хайпа, у нас есть стратегия и академия, много молодежи. Моя цель — дать им шанс стать не хуже игроками, чем Селезнев", — подытожил руководитель львовского Руха.

"Желто-черные" вернутся к официальным поединкам в рамках украинской Премьер-лиги домашней игрой против полтавской Ворсклы, которая состоится 14 февраля.