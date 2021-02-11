Украина

Появился ответ на критику со стороны донецкого Шахтера.

Организаторы премии Футбольный звезды Украины опубликовали официальное заявление, в котором они объяснили, как определяются претенденты на звание лучших по итогам 2020 года.

Ранее УАФ определилась с претендентами за звание лучшего тренера Украины в 2020 году, которыми оказались Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

Это сильно возмутило представителей Шахтера, которые были огорчены тем фактом, что в список не попал наставник "горняков" Луиш Каштру. Затем свое недовольство выразили Дарио Срна и Тарас Степаненко.

"Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация профессиональных футболистов не определяют номинантов и обладателей премии. Они инициаторы и организаторы мероприятия.

Среди всех клубов ПФЛ и УПЛ был проведен независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и пресс-служба каждой команды заполнил анкету, где были выявлены лучшие по их мнению. Наградный оргкомитет дополнительно провел подсчет этих голосов и внес свой вклад в протокол, подписанный каждым членом жюри и заверенный нотариально.

Таким образом, номинантов и победителей выбирают представители клубов ПФЛ и УПЛ. Кроме номинаций "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом", где экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях, и номинации "Автор лучшего гола", в которой на рассмотрение болельщикам было предложено 10 голов, также отобранных экспертным советом во главе с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым.

В этом году СМИ обсуждали отсутствие представителей Динамо трех кандидатов для победы в номинации ′′Лучший легионер играет в Украине′′ и Луиша Каштру — в номинации ′′Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубов".

Но все же когда-то мы подчеркиваем, что таков выбор представителей профессиональных футбольных клубов Украины. Результаты указаны в протоколах, которые сможет прочитать представитель медиа или футбольных клубов после церемонии награждения Футбольных звезд Украины-2020, которая состоится 15 февраля 2021 года. Начало трансляции — в 20:00 на официальном YouTube-канале УАФ", - сказано в заявлении организаторов мероприятия.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.