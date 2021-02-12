Украина

Вингер Таллес Бренер поделился первыми впечатлениями в Олимпике.

Таллес Бренер, подписавший контракт с Олимпиком, рассказал о том, как проходит адаптация в команде.

"Я был удивлен, что меня заметили в такой далекой стране, как Украина, – цитирует бразильца официальный сайт Олимпика. – У меня был ряд предложений из Бразилии, но Олимпик — единственный вариант из Европы. Я мечтал оказаться на европейском континенте, поэтому это стало решающим фактором для меня".

"Пока мне сложно что-то сказать о стране и о Киеве, из-за холода пока нигде не успел побывать, но от нахождения в расположении Олимпика складываются отличные впечатления".

"Я знаю, что в украинском чемпионате очень высокая интенсивность игры, а в Бразилии известно, что основная борьба ведется между Динамо и Шахтером. Но в последние годы чемпионат выровнялся, за счет того, что команды используют разнообразные тактические схемы в противостоянии друг с другом".

"Я следил за Украиной, потому что здесь за Динамо с 2004-го по 2008 годы выступал мой кумир детства — Клебер. Свой №30 я взял именно из-за Клебера".

"Пока единственной проблемой является погода. Самым холодным местом, где я был до этого — это Даллас, куда мы ездили на турнир, но холод в Украине не идет ни в какое сравнение. Именно здесь я впервые в жизни увидел и потрогал снег".

"Наш следующий соперник — Динамо, команда, которая является фаворитом практически в любом противостоянии. Но в современном футболе при правильной подготовке и настрое можно обыграть даже Ливерпуль. Будет очень сложно, но мы выйдем играть на победу".

Матч Динамо — Олимпик состоится в субботу, 13 февраля. Начало в 17:00.

На Football.ua будет доступна видео трансляция поединка.

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