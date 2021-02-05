Украина

Таллес Бренер Де Паула продолжит карьеру в Украине.

Олимпик подписал контракт с бразильским вингером Таллесом Бренером Де Паулой — сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на три с половиной года, выступать он будет под №30.

На юношеском уровне Бренер выступал за бразильские Интер и Флуминенсе, после чего играл за Нороэсте, Мирасол и Вила Нова, в составе которой выиграл Серию С (третий по рангу дивизион Бразилии). В минувшем сезоне в составе Вила Новы Таллес провел 24 матча и забил 3 мяча.

Ранее приход Де Паулы в Олимпик анонсировал главный тренер Игорь Климовский.

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