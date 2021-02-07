Украина

Футболист рассказал о целях команды.

Полузащитник донецкого Олмпика Бенито прокомментировал возвращение клуба в Украину после сборов в Турции.

"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. Олимпик вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы.

Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем более ровно и сможем финишировать там, где хотят видеть нас болельщики", — сказал Бенито пресс-службе клуба.

Напомним, пятого февраля Олимпик подписал вингера из Бразилии Таллеса Бренера Де Паула.

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