Футболист рассказал о целях команды.
Бенито, Динамо
07 февраля 2021, 20:24
Полузащитник донецкого Олмпика Бенито прокомментировал возвращение клуба в Украину после сборов в Турции.
"Три недели мы плечом к плечу готовились к возобновлению чемпионата. От сборов остались самые позитивные эмоции. Олимпик вернулся в Украину, чтобы побеждать. Мы очень мотивированы.
Уверен, весеннюю часть турнира мы пройдем более ровно и сможем финишировать там, где хотят видеть нас болельщики", — сказал Бенито пресс-службе клуба.
Напомним, пятого февраля Олимпик подписал вингера из Бразилии Таллеса Бренера Де Паула.
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