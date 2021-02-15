Украина

Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал матч 14-го тура чемпионата Украины.

Иван Федык считает, что Рух заслуживал большего, чем ничья с Ворсклой в поединке 14-го тура УПЛ.

"Игра была победной для нас, как по созданным моментам, так и по игровому преимуществу, – цитирует тренера официальный сайт Руха. – В первом тайме было много эпизодов, которые мы обязаны были реализовывать. Если бы забили хотя бы еще один мяч, было бы легче. А так пропустили после первого же опасного момента у наших ворот".

"Считаю, что с Кондраковым все будет в порядке и он будет готовиться к следующей игре. Очевидно, что Кухаревич не смог как следует войти в игру, из-за этого некоторые моменты в атаке реализовать не удалось. Не могу сказать, что я недоволен игрой, но нам есть над чем работать".

После 14-го тура Рух занимает предпоследнее место, опережая Минай лишь по дополнительным показателям, и на одно очко уступая Днепр-1 и Ингульцу.

Ранее игру прокомментировал главный тренер Ворсклы Юрий Максимов.

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