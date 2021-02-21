Украина

Наставник львовского клуба прокомментировал матч с лидером УПЛ.

Главный тренер Руха Иван Федик остался недоволен работой арбитра Николая Балакина в матче 15-го тура УПЛ с Шахтером.

"В первом тайме надо было реализовывать свои возможности. Мы имели возможности забить гол. Игра шла до второго гола. Мы пропустили с пенальти, которого, по-моему, не было. Возьмите любую игру с Wyscout, в каждой можно найти хотя бы один момент, чтобы поставить такой пенальти.



Соперник хорошо выходил из-под прессинга, играл в одно-два касания. Нам пришлось много играть в отборе, футболисты верхней пятерки выполнили большой объем работы, поэтому сделал ряд замен, чтобы освежить игру в атаке. Но после второго пропущенного мяча с такой командой, как Шахтер, нам было тяжело", – приводит слова специалиста официальный сайт львовского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Рух (2:0).

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