Украина

Забросали снежками, но хорошо, что до драки дело не дошло.

Поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и киевским Динамо (1:1) закончился не только яркими и горячими событиями в самой игре, но и небольшим конфликтом.

В один из моментов черниговские болельщики начали забрасывать стюардов стадиона имени Валерия Лобановского снежками, после чего спустились с трибун на поле. Однако все закончилась без дальнейших потасовок.

Отметим, что и во время самого матча фанаты обеих команд активно бросали снежками в футболистов, а также в главного арбитра и его помощников.