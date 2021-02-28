Украина

Наставник "горняков" поделился своими эмоциями после поражения от Зари.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение своей команды в центральном матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против луганской Зари (0:1).

"Я думаю, что результат не соответствует игре. Сегодня была хорошая игра со стороны Шахтера. Из всех матчей, что мы провели с Зарей, это наиболее удавшийся, но с самым худшим результатом. В футболе такое бывает. Когда мы думали, что 0:0 – результат, который станет для нас болезненным, еще и пропустить в конце поединка – это ранит еще больше. Таков футбол, и мы должны это принимать. Продолжаем работать. В конце подсчитаем все и оценим сезон.

Сегодня нам не хватило реализации. Было столько таких хороших моментов! Только за последние 10 минут у нас их было четыре. Поэтому я и говорю: мы показывали действительно очень объемную работу в атаке в течение всей игры, кроме периода с 30-й до 40-й минуты, когда у Зари было огромное количество угловых, штрафных. Это чуть прижало нас к своим воротам, немного отняло энергии. Но до 30-й минуты, и особенно потом, в течение всего второго тайма мы показали очень хорошую игру. Моменты накапливались. У Зари во втором тайме не было ни одного удара по воротам. Был один – на последних секундах матча, когда они смогли добиться победы", — приводит слова Каштру пресс-служба "горняков".

Также португальский специалист ответил на очередной вопрос о Пятове, который потерял статус основного вратаря "горняков".

"Пятов – профессионал, фантастический игрок. Пятов – пример для Украины, для Шахтера, для всех нас за все то, что он показал как футболист. Он реагирует как мужчина, прекрасно понимает, что сейчас Трубин хорошо работает – как и Пятов, и Шевченко, и Гриценко. На данный момент выбор пал на Трубина. Пятов уважает это, как и все другие игроки уважают все решения тренера. Это не та вещь, которая заставляет нас переживать. Пятов действительно мужчина в футболе, человек, который даже не обсуждается в украинском футболе", — продолжил Каштру.

Напоследок наставник Шахтера отметил возвращение Исмаили, который сыграл свой первый матч после длительного восстановления из-за травмы.

"Если говорить индивидуально об Исмаили, он показал себя на хорошем уровне как в обороне, так и в атаке. Он дал нам вспомнить того Исмаили, который всегда был в Шахтере, всегда отлично показывая себя в атаке и обороне. Хорошо проявил себя в команде", — добавил португалец.

На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Заря.