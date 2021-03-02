Украина

Украинский специалист перебрался в черновицкий клуб.

Евгений Коваленко стал главным тренером Буковины, об этом сообщает официальный сайт черновицкого клуба.

С 2012-го по 2016-й годы 32-летний специалист тренировал детские и юношеские команды Днепра, после чего работал в тренерском штабе Днепра-1 и возглавлял Перемогу

Напомним, что ранее Буковина представила новую эмблему клуба.

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