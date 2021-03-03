Украина

Голкипер Динамо прокомментировал победу над Колосом в Кубке Украины.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко, который смог отразить два одиннадцатиметровых удара в серии послематчевых пенальти, поделился своими эмоциями после победы над Колосом в четвертьфинале Кубка Украины.

"Это был один из интересных вечеров. Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. После игры все ребята меня поблагодарили, поздравили, похвалили.

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В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше. Как нам всегда говорит тренер – самая важная игра – следующая. Если в следующем матче мы не добьемся победы, предыдущий ничего не стоит.

Должны ли Леднев и Караваев выставлять могорыч? Не нужно, мы же все работаем на одно командное дело, дай бог, чтобы они в следующий раз забили", — приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.

Ранее своими эмоциями от матча поделился наставник Динамо Мирча Луческу.