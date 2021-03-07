Украина

Хавбек Олимпика с иронией поделился своими мыслями о поражение в матче против Шахтера.

Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (0:1).

"Смешно. Никогда не видел еще офсайда после углового. Мы проиграли, но показали достойный футбол. Такие игры нужно забывать. Не стоит зацикливаться на том, что произошло. У меня это лишь вызывает улыбку. Все адекватные люди все понимают. Поэтому лучше сконцентрироваться на положительных моментах.

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Мы играли хорошо, особенно, в первом тайме. Имели ни один момент, чтобы забить. На протяжении недели тренерский разъяснил нам как действовать против Шахтера, нам указали на особенности в игре команды Каштру. Мы знали, что они любят играть в короткий пас и были готовы к этому.

Но и соперник продемонстрировал свой класс в эпизоде с забитым голом. Не имея моментов, они смогли использовать свою единственную возможность. Игроки топ-класса тем и отличаются", — приводит слова Тейшейры пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что после игры произошел очередной скандал: президент Олимпика в грубой нецензурной форме раскритиковал судейство в матче против "горняков".