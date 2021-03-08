Украина

Полузащитник донецкого Олимпика рассказал о своем состоянии после тяжелой травмы.

Концовку матча в рамках 16-го тура между закарпатским Минаем и донецким Олимпиком (2:1) омрачила ужасающая травма полузащитника команды Юрия Калитвинцева Евгения Цымбалюка, масштабы которой не были понятны даже во время погружения футболиста в карету "скорой помощи" непосредственно на поле.

Минай — Олимпик 2:1 Видео голов и обзор матча

Врачи диагностировали у Цымбалюка перелом лодыжки, а сам Евгений в интервью телеканалу Футбол рассказал о своих переживаниях и эмоциях во время инцидента.

"Первая мысль была, что эта травма идентична той, что получил Эдуардо в Арсенале, лет 10 назад. Еще тогда в сознании отложилась та страшная травма. Я просто увидел, что у меня голеностоп в другую сторону. И я думал, это перелом открытый и вся жизнь пролетела перед глазами.

Видео я просмотрел только один раз: хотел понять, почему я не сгруппировался, почему все так получилось. Была обычная борьба, игровой момент. Шиндер не виноват, это обычный игровой момент. Может быть, усталость дала о себе знать, из-за этого не успел сгруппироваться.

Отек еще побаливает иногда. А так, день-два и сразу в работу, чтобы не терять время. Со мной все хорошо. Я вернусь только сильнее", — с оптимизмом подытожил игрок Олимпика.

Напомним, что президент клуба Владислав Гельзин на следующий день после данной игры заявил, что для футболиста его команды "сезон подошел к концу", а также заверил, что клуб возьмет на себя все расходы, связанные с его лечением.

Уже без Цымбалюка в обойме, Олимпик уступил в минувший уик-энд в скандальном донецком дерби против Шахтера (0:1), в результате чего продолжил находится в подвешенном состоянии в середине турнирной таблицы.

В следующем туре "олимпийцы" сыграют гостевой матч против Александрии.