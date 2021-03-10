Украина

Эксперты вынесут решения по донецкому дерби.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал, когда состоится рассмотрения дела о нарушениях в матче Олимпик — Шахтер.

"Как известно, комитет по этике и честной игре уже начал проверку высказываний президента ФК Олимпик. Уже завтра, 11-го марта, КДК УАФ будет рассматривать нарушения, которые зафиксированы в рапортах официальных лиц матча Олимпик — Шахтер.

Поэтому лично я — за цивилизованное, согласно регламентным нормам, решение любых проблем, которые возникают в нашем футболе. Дом футбола всегда открыт для представителей любого футбольного клуба, и запретных тем для обсуждения у нас не существует".

Баранка отреагировал на эмоции Гельзина после матча Олимпик — Шахтер

"В футболе тема арбитража очень часто вызывает противоречивые эмоции. Украина не является исключением. Но недопустимо, когда при оценке работы арбитров эмоции начинают выходить на первый план. Использование системы VAR изменило подходы к оценке игровых ситуаций, и всем нам — игрокам, тренерам, функционерам, болельщикам — нужно к этому привыкнуть. Но без этой технологии наш футбол, наши рефери, наши клубы не будут иметь никаких перспектив на международной арене.

Возможно, нужно более подробно рассказывать представителям клубов об изменениях и дополнениях в правилах, трактовки тех или иных ситуаций. Такое обучение проводят с арбитрами, но, похоже, нужно делать это и с представителями клубов. В том числе — с футболистами и тренерами.", — цитирует Протасова УАФ.

Ранее сообщалось, что Олимпик обратился к УАФ с просьбой обнародовать запись переговоров бригады арбитров в матче против Шахтера.