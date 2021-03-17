Украина

Донецкий клуб в третий раз обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет.

Олимпик отправил третье заявление в КДК УАФ по поводу главы судейского корпуса Украины Лучано Лучи.

"Сегодня выяснился еще один замечательный факт пренебрежения этим господином установленными в нашем футболе правилами и законами.

Как минимум с 07.06.2020 года, Лучи Лучано, занимающий выборную должность главы комитета арбитров УАФ, не имел право этого делать.

Дело в том, что в соответствии с ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ в последней редакции от 07.06.2020, лицо, которому на дату проведения выборов исполнилось 70 и больше лет, не имеет права быть избранным или переизбранным на должность в выборные органы, а в случае исполнения лицу 70 лет на выборной должности – полномочия такого лица прекращаются в этот день.

Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 02 августа 2019 года.

За какие заслуги и при помощи каких манипуляций с 71-летним иностранным «профессионалом» в 2020 году был продлен контракт, мы предлагаем разобрать Вам и контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, в который сегодня мы отправили 3-е по счету заявление", – сообщается на Facebook-странице донецкого клуба.

Вчера, 16-го марта, Олимпик второй раз потребовал у КДК расследования неспортивного поведения Лучано Лучи.

Также напомним, что ранее о конфликте клубов УПЛ с Лучи высказался президент Динамо Киев Игорь Суркис.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.