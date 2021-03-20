Украина

Донецкий клуб ждет реакции от Франческо Баранки.

Донецкий Олимпик на своем официальном сайте опубликовал очередную подборку комментариев главы судейского корпуса Лучано Лучи в Telegram-чате арбитров Украины.

"Дорогие друзья! Мы получили ответ от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на наши обращения о безобразном отношении Лучи Лучано ко всему украинскому футболу, которое он, насмехаясь над всеми нами, публично демонстрирует.

КДК УАФ для проверки предоставленных нами фактов переправил наше заявление в Комитет этики и честной игры. Мы надеемся, что господин Франческо Баранка внимательно и объективно проверит заявление нашего клуба и даст достойную оценку поведению своего соотечественника.

Результатом такой проверки, по нашему мнению, должны быть выводы о грубейшем нарушении со стороны Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры и наказание в виде санкций, предусмотренных соответствующими нормами Дисциплинарных правил.

А в качестве помощи господину Баранке, мы продолжаем собирать доказательства поведения Лучи Лучано, которое, не только недостойное для футбольного чиновника, а демонстрирует его презрение ко всем нам, гражданам Украины. Для Комитета этики и честной игры, и, конечно, для вас мы публикуем еще одну порцию безобразных комментариев Лучи Лучано в рабочем телеграм-чате с арбитрами УАФ. Закон один для всех!", — пишется в заявлении клуба.

Подборку скриншотов с высказываниями Лучи можно смотреть на официальном сайте Олимпика.

Ранее донецкий Олимпик заявил, что Лучи незаконно занимает пост главы комитета арбитров УАФ.

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