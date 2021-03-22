Украина

Бывший наставник Динамо поделился своими впечатлениями от работы в киевском клубе.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о том, как он работал в киевском Динамо, в частности о том, почему в его тренерском штабе работали испанские специалисты.

"После года работы, мы через полгода начали все это внедрять в структуру Динамо. Я поговорил с президентом, я рад, что нашел его поддержку и мы реализовали этот проект — что было потом, мне не очень интересно.

Когда я работал в Динамо, я действительно верил, что молодежные команды, которые есть в киевском Динамо примерно должны играть по той же модели игры, чтобы при переходе из одного возраста в другой (U-19 — U-21), игроки понимали требования первой команды и попадая туда, им не нужно было объяснять два-три года, что они должны делать. Я думаю, что такая система должна быть в каждом клубе, если он действительно хочет использовать футболистов со своей академии, чтобы игроки были готовыми.

Испанский вектор развития? Я считал испанский вектор очень прогрессивным, мне нравилось как работают испанские тренера, и привлекала модель игры испанских команд. Конечно, когда я работал с Раулем Рианчо в Рубине, когда я был игроком, а он тренером, мне понравилось, как он работал и я его пригласил работать вместе со мной. Когда мы работали вместе, у нас это получалось и за счет его связей у нас получилось пригласить достаточно много хороших испанских специалистов.

Обидно ли, что после моего ухода, этот вектор работы был изменен? Конечно мне обидно, я уже говорил об этом, но это прерогатива клуба. Клуб решает — я не могу сейчас говорить, лучше взяли специалистов или нет, но поменяли вектор в другую сторону. Я не думаю, что это решение было за президентом. Когда я работал с Игорем Михайловичем, он полностью доверял мне и я думаю те тренера, которые приходили, решали, работать с теми специалистами или нет, или сосредотачиваться только на первой команде", — сказал Ребров в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее Ребров рассказал, почему минувшим летом он отказался возглавить киевское Динамо.

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