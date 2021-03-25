Украина

Хавбек останется в украинском клубе как минимум до 31 декабря 2023 года.

Полузащитник Александр Назаренко продлил контракт с Днепром-1, сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

Новое соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано до 31 декабря 2023 года, тогда как предыдущий контракт завершался летом 2022 года.

Назаренко перебрался в Днепр-1 в 2018 году после выступлений в составе молодежных команд Днепра.

В нынешнем сезоне Назаренко провел 20 поединков, в которых забил шесть голов.

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