ЧМ-2022. Отбор

Футболист получит шанс проявить себя в национальной команде.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в состав команды форварда Днепра-1 Артема Довбика. Об этом сообщает УАФ.

Форвард, который уже вызывался в национальную команду перед отбором на чемпионат мира-2018, будет иметь шанс проявить себя на матчах отбору к чемпионату мира-2022.

В текущем сезоне Довбик является лидером атаки Днепра-1. В 21 матче за клуб во всех турнирах он забил девять голов.

Напомним, ближайший матч сборная Украины сыграет против Франции 24-го марта в рамках отбора к ЧМ-2022. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.