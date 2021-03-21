ЧМ-2022. Отбор
Футболист получит шанс проявить себя в национальной команде.
Артем Довбик, УАФ
21 марта 2021, 15:43
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в состав команды форварда Днепра-1 Артема Довбика. Об этом сообщает УАФ.
Форвард, который уже вызывался в национальную команду перед отбором на чемпионат мира-2018, будет иметь шанс проявить себя на матчах отбору к чемпионату мира-2022.
В текущем сезоне Довбик является лидером атаки Днепра-1. В 21 матче за клуб во всех турнирах он забил девять голов.
Напомним, ближайший матч сборная Украины сыграет против Франции 24-го марта в рамках отбора к ЧМ-2022. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.
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