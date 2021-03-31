Украина

Футболист рассказал, какой выбор бы сделал.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский ответил на вопрос: "Три миллиона в год и сидеть на лавке или 1 тысяча долларов в месяц и играть?".

"Честно скажу. Думаю, три миллиона и сидеть. Разница большая. Когда говорят, что выберут одну тысячу долларов и играть – это неправда вообще.

Это не будет честно. Когда будет выбор между тысячи и тремя миллионами долларов – я посижу, посмотрю. И все", — сказал футболист ОТДУШИВДУШУ.

В текущем сезоне на счету Андриевского 21 матч за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил один гол.

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