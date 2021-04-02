Украина

Бразилец не поможет своему клубу в предстоящем поединке.

Нападающий Львова Шина получил повреждение в товарищеском матче против Феникса.

По информации Meta-ratings, 24-летний бразилец не поможет своему клубу в выездном матче против Днепра-1, который запланирован на сегодня, 2-е апреля.

Маруан Миуби Ренан Абнер успели вернуться в общую группу, однако также пропустят встречу с днепрянами.

Ранее Шина был признан лучшим игроком марта в чемпионате Украины.

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