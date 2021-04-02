Украина

Специалист высказался о предстоящей игре.

Главный тренер ПФК Львов Анатолий Бессмертный прокомментировал предстоящий поединок против Днепра-1 в рамках УПЛ.

"Как после победы над Шахтером? Мы уже целую неделю на эту тему говорим с ребятами. Предупреждаем их, что теперь нам будет еще тяжелее.

Мы сделали большой шаг вперед, но надо и дальше поддерживать направление, которое мы выбрали. Можем взять очки против Днепра-1 за счет организации, самоотдачи, уверенности в свои силы", — сказал специалист.

Матч Днепр-1 — Львов состоится второго апреля. Начало игры — в 18:30 по киевскому времени. Читайте анонс этого поединка на Football.ua. Также доступна онлайн-трансляция игры.

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