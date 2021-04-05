Украина

Защитник Александрии прокомментировал эпизод с нарушением правил внутри штрафной своей команды.

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги Александрия на своем поле принимала киевское Динамо. Команда Владимира Шарана сумела обеспечить себе относительно быстрый забитый мяч, однако под конец первого тайма получила пенальти в свои ворота за игру рукой внутри штрафной от защитника Дениса Мирошниченко, который намеревался заблокировать подачу Кендзеры с правого фланга.

Александрия — Динамо Киев 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, виновник эпизода в интервью телеканалу Футбол прокомментировал решение главного арбитра Дмитрия Кривушкина, которому понадобилось применение VAR для фиксации момента касания руки защитника хозяев и мяча.

"То, что я могу сказать по своим ощущениям — я руку ни убирал в сторону, ни выставлял к мячу. То есть, у меня по инерции мяч попал в тело, и сразу в руку.

Как дальше оно трактуется — пусть решают судьи и в все остальные", — сказал Мирошниченко.

Пенальти уверенное реализовал Николай Шапаренко, а уже в самом конце поединка Жерсон Родригес установил конечный счет в матче — 2:1 в пользу столичного клуба.

Александрия так и осталась на седьмой строчке в турнирной таблице, после завершения тура, а в следующий футбольный уик-энд проведет гостевой поединок против черниговской Десны.