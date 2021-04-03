Украина

Подопечные Йовичевича обновили свой рекорд.

Днепр-1 добыл разгромную победу над Львовом в матче 20-го тура УПЛ.

Для днепровского клуба это победа стала рекордной — команда впервые забила 5 мячей в украинской Премьер-лиге.

Ранее главный тренер Днепр-1 Игорь Йовичевич прокомментировал победу над львовским клубом.

Также вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.

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