Украина 03 апреля 2021, 11:22 Днепр-1 добыл рекордную победу в УПЛ Подопечные Йовичевича обновили свой рекорд. Игроки Днепр-1, скриншот 03 апреля 2021, 11:22 Днепр-1 добыл разгромную победу над Львовом в матче 20-го тура УПЛ. Для днепровского клуба это победа стала рекордной — команда впервые забила 5 мячей в украинской Премьер-лиге. Ранее главный тренер Днепр-1 Игорь Йовичевич прокомментировал победу над львовским клубом. Также вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Днепр-1 ПФК Львов Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте