Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка 21-го тура УПЛ.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Динамо в домашнем матче примет Днепр-1.

В поединке первого круга чемпионата Украины между этими командами, который прошел в Киеве на НСК Олимпийский, была зафиксирована победа "бело-синих" со счетом 2:1.

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Следить за событиями поединка Динамо — Днепр-1 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 10 апреля, в 17:00 по киевскому времени:

После 20 игр Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на семь очков. Днепр находится на восьмом месте, имея в своем активе 25 баллов после 20 встреч.

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