Украина

Ряд украинских игроков получили суровое наказание от КДК УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола по заявлению Комитета по этике и четной игры УАФ и Службы безопасности Украины рассмотрело дело по поводу выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных так называемых ЛНР и ДНР. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По итогам расследования, КДК УАФ пожизненно отстранил от футбольной деятельности 26 футболистов, которые своими поступками навредили репутации украинского футбола.

Список забаненных футболистов: Гарненко С. А, Федотов Е. А., Пархоменко А.А., Охмат Е. И., Томазов С. С., Махно Я. М., Лагода А. А., Бессалов А. Л., Фролов В.В., Асьмаев С. В., Белавин Н. Е., Жарой С. С., Ткачев А. С., Рябчинский В. С., Варванин В . А., Майборода А. А., Коновалов Р. В., Яковенко О. В., Еремин О. В., Циндрик С. А., Рудницкий И. В., Бебенин В. М., Дриза С. С ., Наумов Е. С., Захаров Н. А., Зубахин И. А.

Выше упомянутые лица могут обжаловать решение КДК УАФ в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 дней с момента получения теста о решении с мотивирующей частью.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.