Украина

Хавбек Зари не понимает действий арбитра после матча Кубка Украины с Александрией.

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал полуфинальный поединок Кубка Украины против Александрии, в котором луганчане оказались сильнее после серии послематчевых пенальти.

После игры украинский хавбек был сильно удивлен действиями арбитра, который не засчитал чистый гол в ворота Александрии в самой концовке первого овертайма.

"У Никиты Шевченко пенальти — это его сильное качество. И в том сезоне он выручал. Никита доказал, что он герой.

Мне хочется задать вопрос экспертам — было ли вообще такое в футболе, когда идет подача углового, борьба в штрафной, мяч попадает в руку сопернику, тут же забивается гол, а перед этим звучит свисток об окончании первого экстратайма? По-моему, здесь ответ очевиден.

Насколько я знаю мяч должен вылететь из штрафной, или за пределы поля. Но когда еще идет борьба в штрафной площадке, мяч при этом попадает в руку, и при наличии системы ВАР этот эпизод не пересматривается — это странно", — приводит слова Юрченко ТК Футбол 1/2/3.

Видеообзор матча Александрия — Заря можно посмотреть на Football.ua.