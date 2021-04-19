Украина

На счету хавбека сборной Украины 332 поединка в составе "горняков".

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер (1:0). В этом противостоянии принял участие полузащитник дончан Тарас Степаненко.

Как сообщает пресс-служба "горняков", для 31-летнего украинца эта встреча стала 332-й в составе донецкого клуба. По этому показателю Степаненко ворвался в топ-10, сравнявшись с Игорем Петровым.

Лидером по количеству проведенных поединков является хорват Дарио Срна, на счету которого 536 матчей, а за ним следуют Михаил Соколовский (485) и Андрей Пятов (468).

Ранее Football.ua подвел итоги минувшего 22-го тура УПЛ.

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