Украина

Специалист — о разгромном поражении Руху.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал разгромное поражение от львовского Руха со счетом 0:3.

"Когда нам поставили пенальти, то фол был до штрафной. 11-метрового не было. И еще надо разобраться был ли вообще фол. Что тут можно говорить? Это же не в первый раз. В Ковалевке метр до штрафной – пенальти, тут – то же самое. Я ничего не хочу комментировать, потому что скажут, что ищут оправдания. Все все видели. Сейчас техника на высоком уровне, есть повторы".

"Что еще можно говорить? Этот момент повлиял на ход матча – нам пришлось делать перестановки, которые нам не свойственны. Все равно характер нужно проявлять в любом случае, несмотря на то, что происходит на поле. И те игроки, которые выходят в игру, также должны вносить свой вклад в игру команды. Проанализируем эту игру, сделаем выводы".

"Мариуполь пропустил с контратаки? Мы всегда так играем. Если команда играет с "высокой" линией обороны, то центральные защитники должны быть очень внимательны. Так как любая передача вперед от соперника несет опасность и необходимо быть внимательным и сконцентрированным.

Плюс защитники должны обладать хорошей скоростью для того, чтобы покрывать большие расстояния. Это наш стиль. Мы так играем. Ошибка защитника? Все мы ошибаемся", — сказал Маркевич-младший на пресс-конференции.

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Рух можно смотреть на Football.ua.