Украина

Форвард "горняков" получил травму на тренировке перед матчем с Александрией.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил травму на тренировке "горняков" перед матчем 23-го тура УПЛ против Александрии. Об этом сообщает пресс-служба Шахтера.

У 34-летнего украинца диагностирован разрыв крестообразной связки колена. На следующей неделе он перенесет операцию. По предварительным оценкам врачей, форвард пропустит около шести месяцев.

Таким образом, Мораес пропустит не только конец нынешнего сезона и начало следующего, но и предстоящее летнее Евро-2020.

В нынешнем сезоне Мораес провел 25 поединков, в которых забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Также в мартовских матчах он отметился дебютным голом за сборную Украины.

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