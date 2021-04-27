Чтиво

Football.ua вспоминает самые неудачные кампании "горняков" за последние 30 лет.

По окончанию розыгрыша-2019/2020 мы вспоминали самые провальные сезоны в истории киевского Динамо . Но так уж сложилось, что за неполный год судьба повернулась на 180 градусов. И завершения чемпионата тут ждать не надо.

Сезон-2020/2021 – наиболее катастрофичный для Шахтера за долгие-долгие годы. А кто-то может сказать даже более резко – самый. Будем откровенны, большинство как болельщиков, так и откровенных ненавистников донецкого клуба уже отвыкли от столь провальных выступлений "оранжево-черных". И эта статья – напоминание о том, что различные неурядицы у дончан уже бывали. Мы поговорим об эпохе независимости нашей страны, ведь все понимают, что в годы советские Шахтер преследовал другие цели.

Сезон-1995/1996

Наихудший сезон Шахтера в чемпионатах Украины. 10 место. Хотя этому вполне можно найти объяснение, ведь проходил он под аккомпанемент большого траура. 15 октября 1995-го года, во время матча "горняков" против симферопольской Таврии в результате взрыва на стадионе Шахтер погиб президент донецкого клуба Ахат Брагин. Столь большая трагедия не могла не повлиять на футболистов.

Сама команда в те времена сплошь и рядом состояла из украинцев – уже покойный Сергей Ателькин, Геннадий Орбу, Валерий Кривенцов и многие другие, чьи фамилии раздирают душу болельщиков клуба со стажем.

В январе Шахтер покинул Валерий Яремченко (который потом еще не раз в него вернулся), а принял легендарный защитник клуба советских времен Владимир Сальков. Под его руководством "оранжево-черные" хоть и особо не улучшили ситуацию в чемпионате, но смогли украсить сезон победой в Кубке страны, где в серии пенальти одолели Днепр. Кстати говоря, это был первый трофей дончан в эпоху независимости. И ничего удивительного, что им стал именно Кубок – клуб еще с советских времен славился победами в этом турнире.

…а следующий сезон стал для Шахтера началом новой эры – 11 октября 1996-го президентом клуба стал Ринат Ахметов. Ниже второго места в национальном первенстве "горняки" больше не опускались. Возможно, до этого сезона.

Сезон-2006/2007

Последний до нынешнего сезон Шахтера, в котором он не выиграл ни единого трофея. Этакое охлаждение после двух подряд чемпионств. Вообще, ситуация с началом Луческу в Шахтере чем-то похожа на ситуацию Реброва в Динамо спустя 10 лет – тоже старт с победы в Кубке (помните ту игру Мирчи в паре с Прокопенко?), затем два чемпионских сезона, а потом провальный. Благо для всех, румынский специалист никуда тогда не ушел.

Хотя сезон выдался не просто провальным, а тотально провальным. Динамо в том розыгрыше оторвалось от "горняков" на целых 11 пунктов, выиграв у них три из четырех игр в сезоне. Лишь одну, чемпионатовскую, "оранжево-черные" свели к ничьей. Кубок и Суперкубок – также проиграны.

В Лиге чемпионов, несмотря на откровенные трещины в виде 0:4 от Ромы, удалось занять третье место в группе. Однако затем, пройдя Нанси, вылететь от Севильи и Палопа в 1/8 Кубка УЕФА. Вылететь с шедевром гения Матузалема пяткой.

В принципе, параллелей с сезоном нынешним можно проводить хоть отбавляй. Огромное отставание от Динамо, проиграно все, третье место в группе ЛЧ с разгромными оплеухами (тогда – одной), вылет в 1/8 Кубка УЕФА/ЛЕ.

Сезон-2014/2015

Отсутствию больших успехов в том сезоне есть железное оправдание – Шахтер покинул родной дом. Сейчас довольна популярна точка зрения, что если бы не война и переезд "оранжево-черных" – чемпионств Динамо Реброва могло и не быть. Хотя по сути, это всего лишь лирика. Пусть и крайне неприятная.

"Горняки", усилившиеся Марлосом и Азеведо (хотя второго, как показала практика, сложно назвать усилением – все лучшее он показал в Харькове) из начинающего умирать Металлиста, начали сезон не так уж плохо – с победы во львовском Суперкубке против Динамо. К слову, именно во Львове Шахтер тогда проводил домашние матчи, живя при этом, как и сейчас, в Киеве.

Но в чемпионате пошли провалы.

Команда Луческу со счетом 0:1 проиграла главному врагу октябрьский матч чемпионата (в апрельской игре второго круга все закончилось нулями), в Лиге чемпионов, пусть и выйдя из группы, тут же влетела 0:7 Баварии, ну а финал Кубка стал настоящей сказкой. Да, несмотря на нули за 120 минут. Тогда, если кто забыл, в огненной серии пенальти дончане должны были решать исход турнира дважды, но свои шансы упустили Тайсон и Ракицкий, а решающий промах в "пассиве" Гладкого.

В общем, 10 очков отставания от Динамо и один Суперкубок с добытых трофеев – таков итог того сезона.

Сезон-2020/2021

Ничего не предвещало беды. Если, конечно, не считать глубокое разочарование от того, что лучший тренер в истории клуба возглавил главного конкурента.

А так — этот сезон "горняки начали" в статусе полуфиналиста Лиги Европы и чемпиона Украины с +23 от Динамо. И начали не так уж плохо – несмотря на проигранный Суперкубок и "ничейки" с командами вроде Руха. Намеки на что-то неладное были и тогда – вспомните хотя бы общие 0:10 от Гладбаха. Просто осенью казалось, что все перебивали 2 победы над Реалом…

Однако весной состоялась квинтэссенция провала. Вылет из Кубка от перволигового Агробизнеса, поражение на тот момент последнему в чемпионате Львову, продолжение и непонятная развязка ситуации с Тайсоном (футболка с числом 299…), а также уже официально потерянное чемпионство. Дончане не выиграли ни единого трофея впервые с сезона-2006/2007, а сейчас рискуют впервые с розыгрыша-1994/1995 остаться даже без второго места. Ведь следующий соперник – набравший весной ход Днепр-1 Йовичевича, а Заря по потерянным отстает всего на очко.

Клуб погряз в скандалах и неурядицах, которые зачастую характеризовали Динамо, но никак не сам Шахтер. Пребывая с киевлянами в постоянной холодной войне и очень часто критикуя их непопулярные решения – Шахтер и сам стал в этом сезоне чем-то схожим на Динамо.

Что будет дальше – пока неизвестно. Одно понятно – будущее донецкого клуба точно не связано с Луишем Каштру. Хотя очевидно, что когда проблемы столь глобальны, вина не может лежать только на тренере. И не менее очевидно, что огромная часть этой вины принадлежит генеральному директору клуба Сергею Палкину.

Де Дзерби? Было бы интересно. Но для этого место в Лиге чемпионов добыто должно быть железно.

Глеб Скрипченко, Football.ua