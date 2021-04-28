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Главный бомбардир команды поделился своими мыслями о тренерской рокировке в клубе.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал назначение Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенской команды.

"Я не очень хорошо знаю Юлиана Нагельсманна, но могу сказать, что ему всегда удается поднять свои команды до невообразимого уровня.

Результаты команд Нагельсманна в основном превосходит ожидания. Это нечто большее, чем просто качество игры отдельных футболистов.

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Ханс-Дитер Флик? Он не только отличный тренер, он еще и великий человек. С ним вы можете поговорить о личных делах. Мы добились исторических результатов вместе с ним. Это было, безусловно, мое лучшее время в Баварии, он всегда давал нам четкий план того, чего можно ожидать", — приводит слова Левандовски SportBild.

В настоящее время Нагельсманн возглавляет Лейпциг, который он принял в 2019 году после работы в Хоффенхайме. 33-летний немец возглавит Баварию со следующего сезона.