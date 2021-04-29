Украина

Футболист рассказал о задачах "горняков".

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал последние результаты команды и обозначил задачи на дальнейшие матчи.

"Поражения многому учат. Год прошел не так хорошо, но нельзя сказать, что мы весь сезон провалили. Когда играли в Лиге чемпионов, показывали качественный футбол, а затем уже вошли во вторую половину чемпионата, возможно, не на том же уровне, всем чего-то не хватало. Нужно сконцентрироваться на последних трех матчах и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов. А уже потом завершить сезон, понять, в чем мы ошиблись, чтобы не повторить этого в следующем и заработать титулы.

Сейчас клуб проходит через сложности. Такая ситуация не только у нас, посмотрите на «Барселону», которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон. Всегда есть моменты спада. Надо собраться, вырасти, понять, в чем ошиблись, и в следующем сезоне быть более зрелыми".

"Мы не выполнили задачи на сезон. Этот момент стал для нас сложным, потому что, конечно же, все хотели выиграть трофей. Но мы профессионалы, должны всегда быть с холодной головой и готовиться к каждому поединку, словно к финалу. Как сказал Дарио Срна, эти три матча – финалы, так что будем стараться показать качественный футбол. А что произошло, уже осталось в прошлом. Надо меняться и быть лучше.

Что касается предстоящего матча против Днепра-1, наш соперник — хорошая команда, показывает достойный футбол. Будет хороший и непростой матч. Постараемся сделать все, чтобы выиграть, потому что для нас первоочередная цель – победить во всех оставшихся встречах. Нужно показать хороший футбол, чтобы добиться этой важной победы", — сказал Додо в интервью Shakhtar News.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в подписании Додо.