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Француз высоко отозвался о немецком специалисте.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле поделился воспоминаниями о работе с Томасом Тухелем в дортмундской Боруссии.

"Все было супер, у нас был суперсостав. В команде меня тепло встретил Пьер-Эмерик Обамеянг, но мне было довольно тяжело с немецким языком.

Пьер действительно очень хорошо меня принял. И, как я уже говорил, перейти в клуб меня убедил Томас Тухель, он мой любимый тренер.

С Томасом Тухелем я немного больше играл на правом фланге в начале сезона, а затем меня переместили в центр, на позицию "десятки". Иногда я даже играл в центре полузащиты.

Если бы Тухель остался в клубе, мне было бы сложно покинуть Боруссию", — цитирует француза Get French Football News со ссылкой на belN Sports.

Ранее сообщалось, что Дембеле не хочет продлевать контракт с Барселоной из-за желания продать его прошлым летом.