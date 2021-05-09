Украина

Голкипер полтавчан поделился своими ожиданиями перед матчем с Минаем.

Вратарь полтавской Ворсклы Дмитрий Ризнык прокомментировал предстоящий матч 26-го тура украинской Премьер-лиги против Миная, который уже вылетел в Первую лигу.

"Прибыли в боевом настроении. Завтрашнюю игру ждем. И неважно, что она последняя в сезоне. Настраиваемся только на победу.

Есть потери. Игорь Пердута не сможет сыграть, дисквалификация у Якубу", — приводит слова Ризныка ТК Футбол 1/2/3.

Ранее своими ожиданиями от матча поделился наставник Миная Николай Цымбал.

Напомним, матч Минай — Ворскла пройдет сегодня, 9 мая, в 14:00 по киевскому времени.

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