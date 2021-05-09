Украина

Наставник команды, которая уже вылетела из УПЛ, поделился своими ожиданиями перед матчем с Ворсклой.

Главный тренер Миная Николай Цымбал прокомментировал ситуацию в клубе накануне заключительного матча УПЛ против полтавской Ворсклы, который для его команды уже ничего не решает.

"Настроение не из лучших. Психологически команда себя чувствует не самым лучшим образом.

Очень много травмированных футболистов. Большой лазарет на финише сезона. Не можем рассчитывать на группу ведущих игроков, которые бы нам помогли в завтрашней игре.

Это полноценная команда. Это Нуриев, Петрусенко, Ковтун, Маткобожик, Маембе. Много футболистов, много", — приводит слова Цымбала ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Минай — Ворскла пройдет сегодня, 9 мая, в 14:00 по киевскому времени.