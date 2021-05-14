Украина

Голкипер "бело-синих" отдал должное румынскому специалисту.

Вратарь Динамо Киев Денис Бойко прокомментировал победу над Зарей в финальном матче Кубка Украины.

"Я считаю, вся команда сыграла очень хорошо и качественно. Мы досконально разобрали соперника, поэтому были готовы к игре, которую предложит нам Заря. На мой взгляд, мы выполнили свою задачу на отлично.

Мирча Луческу еще перед матчем с Колосом подошел ко мне и сказал: "Кубок твой". То есть, все дальнейшие матчи в этом турнире, в том числе, и финал, буду играть я. Так что готовился к этому, понимал, что мне буде предоставлен этот шанс. Надеюсь, не подвел.

Задумывался ли я по ходу матча о серии пенальти? Я стараюсь не думать об этом, а концентрироваться на моменте, здесь и сейчас. Но честно вам скажу, после того как Витя Цыганков не забил пенальти, я вспомнил 2012-й год, когда в финале Лиги чемпионов была похожая ситуация: «Бавария» вела 1:0 и не забила пенальти, а в конце игры отличился «Челси» и затем одержал победу в серии послематчевых пенальти. Это у меня хорошо отложилось в памяти, я с небольшой нервозностью вспоминал этот момент. Но слава богу, все хорошо закончилось, мы выиграли – это самое главное.

Хочу сделать огромный комплимент вратарю Зари, он очень хорошо сегодня сыграл, Никола Василь, действительно, молодец. Признаться, я не хотел, чтобы Витя бил именно в тот угол. Понимал, что соперники его тоже просматривают и разбирают.

Сегодня был очень ответственный момент, и он решил развернуть удар, хотя в принципе, его угол другой. В любом случае, вратарь молодец, все прочитал. Повторюсь, слава богу что все хорошо закончилось, и мы выиграли. Все молодцы".

Также голкипер "бело-синих" рассказал, за счет чего, по его мнению, киевлянам удалось выиграть три трофея за один сезон.

"Благодаря новому тренеру. И вы, и болельщики, и телезрители, люди, которые разбираются в футболе и даже те, кто не разбирается, сами все видят и понимают. Очевидно, что заслуга главного тренера во всех этих победах огромна", — сказал Бойко.

Ранее победу в Кубке Украины прокомментировал защитник Динамо Илья Забарный.