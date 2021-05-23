Украина

Наставник нашей национальной команды рассказал в своем видении перспектив формирования состава на международный форум.

Накануне первого контрольного поединка сборной Украины в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 наставник нашей национальной команды, Андрей Шевченко, поделился с журналистами телеканала Футбол информацией, относительно состояния итоговой заявки на международный форум.

"У меня есть четкое понимание того, кто поедет на чемпионат Европы. Единственно, опять же, — состояние футболистов.

Бывают такие моменты, как ситуация с Буяльским (полузащитник получил повреждение в финале Кубка Украины против луганской Зари — ред.). Парень провел великолепный сезон — мы его вызвали. Мы видели необходимость его присутствия в команде, но, к сожалению, он получил травму. Это негативный момент и для него, и для нас.

Надеюсь, что подобного ни с кем больше не случится. Для меня уже на 95% заявка тех, кто поедет на Евро, определена", — подытожил украинский специалист.

Напомним, что 23 мая сборная Украины в Харькове проведет контрольный поединок против Бахрейна на поле ОСК Металлист. Начало в 21:00 по киевскому времени.